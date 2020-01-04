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Акробаты дуэта Sky Angels

Акробаты из Узбекистана сорвались с высоты во время выступления в Амстердаме

"Новости Узбекистана"
Происшествия
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Выступление проходило в Королевском театре "Карре". Сейчас артисты Кристина Воробьева и Рустэм Османов находятся в больнице. Состояние обоих оценивается как тяжелое.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Два артиста-акробата из Узбекистана упали с 10-метровой высоты во время выступления в столице Нидерландов, сообщает издание NL Times.

Гимнастка упала во время представления в Ташкентском цирке >>

Инцидент произошел в пятницу в Королевском театре во время представления под названием "Всемирный рождественский цирк". Очевидец рассказал, что трагедия произошла в тот момент, когда мужчина держал партнершу одной рукой и ослабил хватку другой.

В этот момент женщина сорвалась и упала на спину, партнер упал на нее сверху.

"Она упала на спину и оставалась неподвижной. Он все еще двигался", – рассказал зритель.

Выступали акробаты дуэта Sky Angels ("Небесные Ангелы") без страховки – это была главная особенность их номера.

Сначала зрители восприняли случившееся как часть шоу, однако вскоре зал наполнился криками ужаса. Через несколько минут ведущий объявил, что представление окончено, и попросил всех выйти из зала, чтобы врачи могли оказать помощь пострадавшим артистам.

Акробатов доставили в больницу на вертолете, состояние обоих оценивается как тяжелое.

Информацию о данном инциденте позднее подтвердил МИД Узбекистана.

"Посольство в тот же день установило и поддерживает контакты с официальными органами и полицией Нидерландов для оказания необходимой помощи пострадавшим соотечественникам", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Теги:
падение, выступление, Нидерланды, Амстердам, Узбекистан, акробат



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