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Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области

Молодой лыжник погиб на курорте Amirsoy в Ташкентской области

Sputnik / Дильшода Рахматова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200108/13172691/Molodoy-lyzhnik-pogib-na-kurorte-Amirsoy-v-Tashkentskoy-oblasti.html

Трагедия произошла днем 7 января. В компании выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Молодой лыжник погиб на территории курорта Amirsoy в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщается на странице компании в Facebook.

Седьмого января около 16.20 перед закрытием горнолыжных трасс один из посетителей сообщил сотруднику курорта, что пропал молодой лыжник. Команда спасателей тут же начала поиск.

Спустя полчаса лыжник был обнаружен одним из членов спасательной службы за пределами горнолыжной трассы без признаков жизни.

"В течение 50 минут восемь профессиональных спасателей Amirsoy Resort и два доктора пытались реанимировать пострадавшего, к сожалению, безуспешно", — говорится в публикации.

В компании выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Напомним, горнолыжный курорт Amirsoy открылся 21 декабря.

Теги:
горнолыжный курорт, лыжники, смерть, Ташкентская область



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