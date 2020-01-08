Украинский пассажирский лайнер разбился в Иране, выживших нет

На борту Boeing 737, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров. На месте катастрофы работают спасатели.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Украинский пассажирский лайнер разбился около тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства авиации Ирана Джаафар Заде.

По его словам, на борту Boeing 737, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров.

Ранее Рейтер со ссылкой на иранское телевидение сообщал, что все они погибли. Позднее это подтвердил Глава управления ЧС Ирана.

Красный Полумесяц в своем Twitter опубликовал фотографии с места крушения украинского самолета, разбившегося в аэропорту Тегерана. На них видны обломки самолета, обугленные фрагменты и люди, работающие на месте катастрофы.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی: بعید می‌دانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB — هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) 8 января 2020 г.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту разбился из-за технических неполадок.

В социальных сетях появилось видео, где запечатлена горящая точка, которая падает, оставляя огненный хвост. По словам очевидцев, это и есть украинский лайнер.