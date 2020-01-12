Пьяные хулиганы избили пожилого турецкого дальнобойщика в Бухарской области

Следственная группа Джандарского ОВД возбудила уголовное дело по статье 277 ("Хулиганство совершенное группой лиц, сопряженное с издевательством над престарелым"). Дебоширы задержаны.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Бухарской области двое пьяных мужчин закидали камнями фуру с турецкими номерами, после чего избили водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел вечером 9 января на автомобильной дороге М-37, пролегающей по территории Джандарского района.

Пьяные мужчины, 31-летний Г. Х. и 30-летний Ж. Р., бросили несколько камней в грузовой автомобиль Mercedes-Benz с турецкими государственными номерами, за рулем которого сидел гражданин Турции, 63-летний М. Д. Когда машина остановилась, хулиганы избили дальнобойщика.

Следственный департамент при МВД Узбекистана Грузовой автомобиль (фура) марки Mercedes-Benz с турецкими государственными номерами

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, дебоширов доставили в местное ОВД.

С места происшествия были изъяты следы крови, назначены необходимые экспертизы. Следственная группа Джандарского ОВД возбудила дело по пунктам "б" и "д" части 2 статьи 277 ("Хулиганство, совершенное группой лиц, сопряженное с издевательством над престарелым") Уголовного кодекса Узбекистана.

Г. Х. и Ж. Р. привлечены к делу в качестве подозреваемых, их задержали. Идет предварительное расследование.