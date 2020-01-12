В Узбекистане мужчина и женщина погибли под колесами поездов

В Следственном департаменте при МВД Узбекистана напомнили гражданам, что необходимо быть бдительными на железнодорожных путях и близлежащих к ним территориях.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узбекистане 10 января на железной дороге погибли мужчина и женщина. Инциденты произошли в Наманганской и Самаркандской областях.

Днем в пятницу на железной дороге "Чартак-Наманган", пролегающей по территории города Гунча, грузовой тепловоз наехал на глухонемого З. Я. Тридцатиоднолетний мужчина шел по путям. Он умер на месте, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана. Сотрудники Транспортной прокуратуры Ферганы ведут доследственную проверку.

Вечером того же дня на участке между станциями "Зарафшан" и "Джамбай" в Самаркандской области пассажирский поезд насмерть сбил 53-летнюю Р. Б. Женщина переходила пути в неположенном месте. Транспортная прокуратура Самарканда ведет доследственную проверку.

В Следственном департаменте при МВД напомнили гражданам, что необходимо быть бдительными на железнодорожных путях и близлежащих к ним территориях.