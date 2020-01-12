В Узбекистане мужчина и женщина погибли под колесами поездов

Днем в пятницу на железной дороге "Чартак-Наманган", пролегающей по территории города Гунча, грузовой тепловоз наехал на глухонемого З. Я. Тридцатиоднолетний мужчина шел по путям. Он умер на месте, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана. Сотрудники Транспортной прокуратуры Ферганы ведут доследственную проверку.
Вечером того же дня на участке между станциями "Зарафшан" и "Джамбай" в Самаркандской области пассажирский поезд насмерть сбил 53-летнюю Р. Б. Женщина переходила пути в неположенном месте. Транспортная прокуратура Самарканда ведет доследственную проверку.
В Следственном департаменте при МВД напомнили гражданам, что необходимо быть бдительными на железнодорожных путях и близлежащих к ним территориях.