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Тепловоз переехал шедшего по железнодорожным путям человека

В Узбекистане мужчина и женщина погибли под колесами поездов

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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В Следственном департаменте при МВД Узбекистана напомнили гражданам, что необходимо быть бдительными на железнодорожных путях и близлежащих к ним территориях.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узбекистане 10 января на железной дороге погибли мужчина и женщина. Инциденты произошли в Наманганской и Самаркандской областях.

Участок железнодорожного пути, архивное фото
© Sputnik / Юрий Лашов
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Днем в пятницу на железной дороге "Чартак-Наманган", пролегающей по территории города Гунча, грузовой тепловоз наехал на глухонемого З. Я. Тридцатиоднолетний мужчина шел по путям. Он умер на месте, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана. Сотрудники Транспортной прокуратуры Ферганы ведут доследственную проверку.

Вечером того же дня на участке между станциями "Зарафшан" и "Джамбай" в Самаркандской области пассажирский поезд насмерть сбил 53-летнюю Р. Б. Женщина переходила пути в неположенном месте. Транспортная прокуратура Самарканда ведет доследственную проверку.

В Следственном департаменте при МВД напомнили гражданам, что необходимо быть бдительными на железнодорожных путях и близлежащих к ним территориях.

Теги:
Узбекистан, смерть, гибель, Поезд



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