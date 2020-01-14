В Ташкенте убит дизайнер и хореограф Нариман Григорян

По предварительным данным, убийство произошло ночью в Яшнабадском районе столицы. Каких-либо подробностей происшествия пока нет.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Ташкенте был убит известный узбекский дизайнер и хореограф Нариман Григорян. Информацию подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел сегодня ночью в Яшнабадском районе столицы.

Нариман Григорян - узбекский хореограф, дизайнер, модельер и обладатель званий "Прорыв года" (2015) и "Лучший дизайнер вечерних нарядов" (2017). Он также является основателем бренда Nariman Grigoryan и единственным членом жюри от Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях.