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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Прокуратура признала смерть дизайнера Григоряна убийством и завела дело

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200114/13219335/Prokuratura-priznala-smert-dizaynera-Grigryana-ubiystvom-i-zavela-delo.html

Тело известного узбекского дизайнера и хореографа было обнаружено в ночь на 14 января. Расследованием убийства занялась столичная прокуратура.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В одной из квартир Яшнабадского района Ташкента обнаружено тело известного хореографа и дизайнера Наримана Григоряна. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, тело Григоряна с признаками насильственной смерти было обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в 23:50 в Яшнабадском районе столицы в гостиной комнате арендуемой им квартиры.

Убит известный узбекский дизайнер и хореограф Нариман Григорян
Facebook / Нариман Григорян
В Ташкенте убит дизайнер и хореограф Нариман Григорян
Дело передано из районной прокуратуры в городскую. Ведется следствие. Точную причину смерти должна установить медицинская экспертиза.

Нариман Григорян - узбекский хореограф, дизайнер, модельер и обладатель званий "Прорыв года" (2015) и "Лучший дизайнер вечерних нарядов" (2017). Он также является основателем бренда Nariman Grigoryan и единственным членом жюри от Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях.

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Теги:
следствие, Убийство, Генпрокуратура России, Ташкент, Узбекистан



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