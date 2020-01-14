Прокуратура признала смерть дизайнера Григоряна убийством и завела дело

Тело известного узбекского дизайнера и хореографа было обнаружено в ночь на 14 января. Расследованием убийства занялась столичная прокуратура.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В одной из квартир Яшнабадского района Ташкента обнаружено тело известного хореографа и дизайнера Наримана Григоряна. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, тело Григоряна с признаками насильственной смерти было обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в 23:50 в Яшнабадском районе столицы в гостиной комнате арендуемой им квартиры.

Дело передано из районной прокуратуры в городскую. Ведется следствие. Точную причину смерти должна установить медицинская экспертиза.

Нариман Григорян - узбекский хореограф, дизайнер, модельер и обладатель званий "Прорыв года" (2015) и "Лучший дизайнер вечерних нарядов" (2017). Он также является основателем бренда Nariman Grigoryan и единственным членом жюри от Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях.