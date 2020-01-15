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Страшное ДТП с участием пяти автомобилей - комментарий ГУВД

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200115/13221145/Strashnoe-DTP-s-uchastiem-pyati-avtomobiley---kommentariy-GUVD.html

В результате аварии телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель авто Cobalt, водитель одного автомобиля Matiz и его пассажир, а также пассажир другого автомобиля Matiz.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. После распространения в Telegram-каналах ужасающих фотографий с места ДТП в Учтепинском районе, ГУВД Ташкента прокомментировало ситуацию.

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Накануне вечером на номер 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Лутфий и Фархадская. 37-летний водитель автомобиля марки Cobalt совершил столкновение с несколькими машинами, остановившимися на запрещающий сигнал светофора, в том числе: автомобилем марки Matiz, автомобилем марки Spark, автомобилем марки Matiz,  а также автомобилем марки Nexia-3.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель авто Cobalt, водитель одного автомобиля Matiz и его пассажир, а также пассажир другого автомобиля Matiz.

Причины, по которым автомобиль Cobalt совершил столкновение с машинами, остановившимися на запрещающий сигнал светофора, устанавливаются.

Теги:
Узбекистан, ГУВД Ташкента, Ташкент, ДТП



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