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ДТП с автобусом в Узбекистане: один человек погиб, 14 пострадали

ДТП с автобусом в Узбекистане: один человек погиб, 14 пострадали

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Происшествия
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Авария произошла 14 января в 8.20 на 22-м километре местной автодороги в Уйчинском районе Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Daewoo Nexia и пассажирского автобуса Isuzu в Наманганской области, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Горящий автомобиль. Иллюстративное фото
© CC0 / Unsplash / Flavio Gasperini
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По данным пресс-службы, ДТП произошло 14 января в 8.20 на 22-м километре местной автодороги в Уйчинском районе Наманганской области. Водитель автомобиля Nexia не справился с управлением и столкнулся с автобусом Isuzu, где в этот момент находились 30 человек.

"В результате столкновения один из пассажиров Nexia погиб на месте, водитель автомобиля и еще двое пассажиров госпитализированы", — говорится в сообщении.

Кроме того, 11 пассажирам автобуса была на месте оказана медицинская помощь.

Теги:
МВД Узбекистана, авария, Узбекистан, ДТП



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