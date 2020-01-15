ДТП с автобусом в Узбекистане: один человек погиб, 14 пострадали

Авария произошла 14 января в 8.20 на 22-м километре местной автодороги в Уйчинском районе Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Daewoo Nexia и пассажирского автобуса Isuzu в Наманганской области, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

По данным пресс-службы, ДТП произошло 14 января в 8.20 на 22-м километре местной автодороги в Уйчинском районе Наманганской области. Водитель автомобиля Nexia не справился с управлением и столкнулся с автобусом Isuzu, где в этот момент находились 30 человек.

"В результате столкновения один из пассажиров Nexia погиб на месте, водитель автомобиля и еще двое пассажиров госпитализированы", — говорится в сообщении.

Кроме того, 11 пассажирам автобуса была на месте оказана медицинская помощь.