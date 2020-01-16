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Взрыв на газозаправочной станции в Джизаке.

В Джизаке на заправке произошел мощный взрыв – есть погибший

Следственный департамент при МВД РУз.
Происшествия
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Еще один работник был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Джизакской области на газозаправочной станции ООО Gaz manbai произошел взрыв, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент случился сегодня около 11.30 в махалле Янгихаёт, Зарбдорского района. Как сообщили в ведомстве, причиной взрыва стала утечка газа во время ремонтных работ.

В результате взрыва работник заправки 40-летний Ш. А. от полученных телесных повреждений скончался на месте.  Другого рабочего 44-летнего Э. И. госпитализировали с травмами.

На месте происшествия работают следователи.

По результатам проверки будет дополнительно сообщено.

Теги:
смерть, автозаправка, взрыв, Джизакская область



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