В Бухаре загорелся технологический институт

По данным пожарной службы, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на чердаке здания.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В одном из корпусов Бухарского инженерно-технологического института вспыхнул пожар. Видео происшествия опубликовано очевидцами в Telegram-сообществе "Потребитель Бухара плюс".

Здание загорелось в среду в полдень. На кадрах видно, как клубы черного дыма вырываются из одноэтажной постройки, прилегающей к учебному корпусу вуза.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в областном управлении пожарной безопасности, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, расположенной на чердаке здания.

В ликвидации пожара участвовало два расчета. На место происшествия прибыло областное и городское руководство МЧС, а также представители Центра управления кризисными ситуациями.

Ущерб, нанесенный стихией, выясняется. Данных о жертвах не поступало.