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Пожар

В Бухаре загорелся технологический институт

© Sputnik / Владимир Федоренко
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200116/13233487/V-Bukhare-zagorelsya-institut.html

По данным пожарной службы, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на чердаке здания.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В одном из корпусов Бухарского инженерно-технологического института вспыхнул пожар. Видео происшествия опубликовано очевидцами в Telegram-сообществе "Потребитель Бухара плюс".

Здание загорелось в среду в полдень. На кадрах видно, как клубы черного дыма вырываются из одноэтажной постройки, прилегающей к учебному корпусу вуза.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в областном управлении пожарной безопасности, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, расположенной  на чердаке здания.

В ликвидации пожара участвовало два расчета. На место происшествия прибыло областное и городское руководство МЧС, а также представители Центра управления кризисными ситуациями.

Ущерб, нанесенный стихией, выясняется. Данных о жертвах не поступало.

Теги:
институт, Бухара, пожар



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