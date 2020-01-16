Трое узбекистанцев погибли в ДТП под Саратовом

Авария произошла утром 16 января в Татищевском районе. Столкнулись автомобиль "Волга" и минивэн Hyundai, в котором ехали иностранцы. Водитель "Волги" и трое человек, находившихся в минивэне, скончались на месте, а еще пять человек из минивэна получили травмы. По данным Минздрава области, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а двое — в состоянии средней тяжести.
"Трое погибших, ехавших на минивэне, являются гражданами Узбекистана. Один погибший — житель Саратовской области", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель минивэна, гражданин Узбекистана.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед студентами и преподавателями Ташкентского филиала МГИМО. Участники встречи смогли задать ему вопросы, в том числе довольно острые.