Трое узбекистанцев погибли в ДТП под Саратовом

Утром 16 января на трассе в Татищевском районе столкнулись автомобиль "Волга" и минивэн Hyundai, в котором ехали иностранцы.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Трое граждан Узбекистана погибли в ДТП на трассе в Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Авария произошла утром 16 января в Татищевском районе. Столкнулись автомобиль "Волга" и минивэн Hyundai, в котором ехали иностранцы. Водитель "Волги" и трое человек, находившихся в минивэне, скончались на месте, а еще пять человек из минивэна получили травмы. По данным Минздрава области, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а двое — в состоянии средней тяжести.

"Трое погибших, ехавших на минивэне, являются гражданами Узбекистана. Один погибший — житель Саратовской области", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель минивэна, гражданин Узбекистана.