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Трое узбекистанцев погибли в ДТП под Саратовом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200116/13233597/Troe-uzbekistantsev-pogibli-v-DTP-pod-Saratovom.html

Утром 16 января на трассе в Татищевском районе столкнулись автомобиль "Волга" и минивэн Hyundai, в котором ехали иностранцы.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Трое граждан Узбекистана погибли в ДТП на трассе в Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Авария произошла утром 16 января в Татищевском районе. Столкнулись автомобиль "Волга" и минивэн Hyundai, в котором ехали иностранцы. Водитель "Волги" и трое человек, находившихся в минивэне, скончались на месте, а еще пять человек из минивэна получили травмы. По данным Минздрава области, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а двое — в состоянии средней тяжести.

"Трое погибших, ехавших на минивэне, являются гражданами Узбекистана. Один погибший — житель Саратовской области", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель минивэна, гражданин Узбекистана.

Теги:
Саратовская область, Узбекистанцы, авария, ДТП



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