В Бухаре авто вылетело на встречку — пострадал один человек

ДТП произошло вечером 8 января на улице Мустакиллик. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Бухаре водитель Chevrolet Lacetti вылетел на встречную полосу, врезался в Daewoo Damas, после чего скрылся с места происшествия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

ДТП произошло вечером 8 января на улице Мустакиллик. По данным информационной службы областной инспекции безопасности дорожного движения, за рулем Chevrolet Lacetti находился житель Бухары Р. Раджабов.

Мужчина не справился с управлением и вылетел через разделительный бордюр на встречку, где столкнулся с Daewoo Damas.

"В результате пострадал один человек, находившийся на пассажирском сиденье Chevrolet Lacetti. Он был доставлен в больницу с серьезными травмами", — сообщили в ГИБДД области.

Сам виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позднее сотрудники правоохранительных органов разыскали его, сейчас мужчина находится под следствием.