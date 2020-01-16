18:15 16 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Срочно:

В Бухаре авто вылетело на встречку — пострадал один человек

Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1323/39/13233952.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200116/13234392/V-Bukhare-avto-vyletelo-na-vstrechku--postradal-odin-chelovek.html

ДТП произошло вечером 8 января на улице Мустакиллик. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Бухаре водитель Chevrolet Lacetti вылетел на встречную полосу, врезался в Daewoo Damas, после чего скрылся с места происшествия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Полиция и скорая помощь
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Трое узбекистанцев погибли в ДТП под Саратовом
ДТП произошло вечером 8 января на улице Мустакиллик. По данным информационной службы областной инспекции безопасности дорожного движения, за рулем Chevrolet Lacetti находился житель Бухары Р. Раджабов.

Мужчина не справился с управлением и вылетел через разделительный бордюр на встречку, где столкнулся с Daewoo Damas.

"В результате пострадал один человек, находившийся на пассажирском сиденье Chevrolet Lacetti. Он был доставлен в больницу с серьезными травмами", — сообщили в ГИБДД области.

Сам виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позднее сотрудники правоохранительных органов разыскали его, сейчас мужчина находится под следствием.

Теги:
авария, Бухара, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
Delta flight dumps jet-fuel over Los Angeles
В США самолет сбросил топливо на школьный квартал – пострадали 60 человек
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться