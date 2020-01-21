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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

Более 10 граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (5)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200121/13267606/Uzbekistanci-pogibli-pri-pozhare-v-Tomskoy-oblasti.html

В одноэтажном деревянном частном жилом доме проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Граждане Узбекистана погибли при пожаре в частном жилом доме в Томской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На данный момент известно об одиннадцатом погибшем.

"Предварительно, в одноэтажном деревянном частном жилом доме проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд" - граждане Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Ранее поступила информация о девяти погибших в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области.

МЧС
Пожар в Томской области

Общая площадь пожара с обрушением кровли здания составила 208 квадратных метров. К ликвидации последствий возгорания привлекались 39 человек и 14 единиц техники.

Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (5)
Теги:
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