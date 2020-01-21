Обнаружены хищения природного и сжиженного газа более чем на 5 млрд сумов

С 3 по 20 января обнаружены хищения природного и сжиженного газа на сумму 5,1 млрд сумов. Самыми злостными нарушителями являются предприниматели Наманганской и Джизакской областей.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Наиболее серьезные правонарушения выявлены в Наманганской и Джизакской областях, сообщает пресс-служба Минэнерго. На предприятиях общепита, принадлежащих предприятиям ООО "Мезбон" и ООО "Нафосат бекати", ущерб от незаконного потребления природного газа составил более 306 млн сумов.

В Пастдаргомском районе Самаркандской области обнаружен известковый цех, использующий газ без каких-либо разрешений, подключившийся к газовым сетям самовольно (ущерб - 330 млн сумов).

Еще несколько подобных случаев выявлены в Ташкентском и Кибрайском районах Ташкентской области (690 млн сумов).

Незаконное использование природного газа по всей республике привело к недостаче 4,3 млрд сумов.

Отличился филиал "Андижон шахаргаз" (Андижан). Незаконное списание сжиженного газа обернулось ущербом на сумму 54,3 млн сумов. Кроме того, при проверке склада выявлена недостача бытовых газовых баллонов в количестве 2 390 единиц на сумму 738 млн сумов. Но и это не все. Денежные средства, получаемые от населения за сжиженный газ, сотрудники филиала не сдавали в кассу обслуживающего банка (недостача - 80 млн сумов).

А 8 января инспекцией (совместно с правоохранительными органами) пресечена попытка вывоза более 10 тонн сжиженного газа с территории Андижанской области. Вывоз осуществлялся в автоцистерне-газовозе, погрузка газа была незаконно произведена на газонаполнительной станции "Шахрихан". Благодаря задержанию предотвращен ущерб на сумму 24 млн сумов.

В целях принятия мер в соответствии с действующим законодательством материалы направлены в правоохранительные органы.