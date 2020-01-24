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Нож. Иллюстративное фото

Ташкентский школьник пришел на уроки с ножом

© CC0 / Unsplash / Richard Iwaki
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200124/13293516/Tashkentskiy-shkolnik-prishel-na-uroki-s-nozhom.html

ГУВД попросило родителей чаще беседовать с детьми, интересоваться не только оценками, но и тем, как складываются их отношения в школе и во дворе, а также проверять рюкзаки и карманы формы — нет ли там колюще-режущих предметов.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Сотрудники Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента в ходе профилактических мероприятий в школах и общественных местах столицы с 13 по 22 января изъяли у детей семь ножей.

"К примеру, 16 января сотрудниками УКД ОВД Юнусабадского района было установлено, что ученик седьмого класса школы №12, 15-летний Д. М., пришел на уроки с ножом", — говорится в публикации.

По выявленным фактам планируется принять меры, отметили в ведомстве. Был собран материал, который затем передали в комиссию по делам несовершеннолетних при хокимияте.

В ГУВД попросили родителей чаще беседовать с детьми, интересоваться не только оценками, но и тем, как складываются их отношения в школе и во дворе, а также проверять рюкзаки и карманы формы — нет ли там колюще-режущих предметов.

"Уберегите детей от неверного шага", — призвали в ведомстве.

Теги:
Профилактика, родители, мальчик, ребенок, нож, дети, Ташкент, ГУВД Ташкента



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