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Женщина дает показания

В Шахрисабзе банда ограбила пожилую женщину

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200128/13324148/V-Shakhrisabze-banda-ograbila-pozhiluyu-zhenschinu.html

Инцидент произошел днем 18 января на улице Мехригиё. Возбуждено уголовное дело, идет предварительное следствие.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Шахрисабзе банда из пяти человек ограбила пожилую женщину, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел днем 18 января на улице Мехригиё. Неизвестные выхватили из рук 56-летней С. А. сумку, в которой находились 4,4 миллиона сумов наличными и золотые украшения, после чего скрылись.

Украшения, изъятые у злоумышленников
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Украшения, изъятые у злоумышленников

Женщина обратилась с заявлением в ОВД не в тот же день, а 25 числа. По ее словам — боялась сделать это сразу.

Украшения, изъятые у злоумышленников
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Украшения, изъятые у злоумышленников

Следственный отдел при ОВД Шахрисабза возбудил дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Узбекистан ("Грабеж").

Украшения, изъятые у злоумышленников
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Украшения, изъятые у злоумышленников

Впоследствии было установлено, что преступление совершили 37-летняя Ч. Х., 37-летняя С. М., 24-летний А. Х., 27-летний М. М. и 25-летний С. У. Все они привлечены в качестве подозреваемых и задержаны. У Ч. Х. изъяли часть похищенных украшений.

Теги:
МВД Узбекистана, уголовное дело, деньги, ювелирные украшения, золотые украшения, ограбление, Узбекистан, Кашкадарьинская область, Шахрисабз



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