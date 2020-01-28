В Шахрисабзе банда ограбила пожилую женщину

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Шахрисабзе банда из пяти человек ограбила пожилую женщину, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел днем 18 января на улице Мехригиё. Неизвестные выхватили из рук 56-летней С. А. сумку, в которой находились 4,4 миллиона сумов наличными и золотые украшения, после чего скрылись.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан Украшения, изъятые у злоумышленников

Женщина обратилась с заявлением в ОВД не в тот же день, а 25 числа. По ее словам — боялась сделать это сразу.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан Украшения, изъятые у злоумышленников

Следственный отдел при ОВД Шахрисабза возбудил дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Узбекистан ("Грабеж").

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан Украшения, изъятые у злоумышленников

Впоследствии было установлено, что преступление совершили 37-летняя Ч. Х., 37-летняя С. М., 24-летний А. Х., 27-летний М. М. и 25-летний С. У. Все они привлечены в качестве подозреваемых и задержаны. У Ч. Х. изъяли часть похищенных украшений.