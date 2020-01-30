На тепловой электростанции в Ташобласти произошел пожар

Возгорание на Ново-Ангренской ТЭС привел к отключению одного из энергоблоков. Министерство энергетики прокомментировало инцидент.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Сегодня в 11.40 для устранения неплотности в котлоагрегате отключен энергоблок №4 Ново-Ангренской ТЭС. В это же время произошло возгорание кровли энергоблока №4. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Оперативным персоналом станции были применены первичные средства пожаротушения, а также привлечены силы пожарных бригад. В 14.00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

"В настоящее время энергоблок остановлен на ремонт и ведутся работы по устранению замечаний и восстановлению его работоспособности. Для расследования данной ситуации создана специальная комиссия," - говорится в сообщении.

На данный момент на Ново-Ангренской тепловой электростанции работают три энергоблока общей мощностью 580 МВт.