Генпрокуратура Узбекистана проверит смерть подозреваемого после допроса

В понедельник прокуратура Кашкадарьинской области сообщила о задержании сотрудников органов внутренних дел, подозреваемых в превышении полномочий по отношению к 32-летнему мужчине. Он скончался в отделении.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Генеральный прокурор Узбекистана взял под контроль следственные действия в рамках уголовного дела в отношении сотрудников Чиракчинского районного ОВД, подозреваемых в превышении власти и избиении задержанных, один из которых умер в отделении. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.

Интернет-издание Daryo.uz писало, что побоям также подверглись отец и сын погибшего.

Информация вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

"По данному случаю областной прокуратурой Кашкадарьинской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников районного УВД, следственные действия взяты под надзор генерального прокурора Узбекистана", — говорится в публикации.

Как сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре, дело в отношении сотрудников Чиракчинского ОВД возбуждено по статьям "Превышение власти", "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и "Применение пыток", предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы сроком на 15 лет. Подозреваемые заключены под стражу.

После гибели заключенного свой пост покинул по собственному желанию первый заместитель начальника УВД Кашкадарьинской области Самад Турдиев, а в ОВД "был выявлен ряд нарушений".