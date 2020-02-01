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Трагедия в Сырдарьинской области: пять человек погибли в ДТП - фото

Трагедия в Сырдарьинской области: пять человек погибли в ДТП - фото

Следственный департамент
Происшествия
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Один из водителей, потеряв управление, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Пять человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Chevrolet Cobalt и микроавтобуса Damas в Сырдарьинской области, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

"1 февраля 2020 года примерно в 08:30 часов водитель автомобиля марки Cobalt, 19-летний Ш.Б., управляя автомобилем по автомобильной дороге "Гулистон-Зарбдор", пролегающей по территории улицы Гулистон города Гулистан, потеряв управление, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем марки Damas, находившийся под управлением 21-летнего С.М", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля Damas С.М., его пассажиры, 55-летний Ш.А., 27-летний Д.Э. и 28-летний М.С. от полученных травм скончались на месте, еще три пассажира госпитализированы в медицинское учреждение, один из которых, 24-летний С.А., несмотря на усилия врачей, также скончался.

Трагедия в Сырдарьинской области: пять человек погибли в ДТП - фото
Следственный департамент
Трагедия в Сырдарьинской области: пять человек погибли в ДТП - фото

По данному факту Следственным управлением при УВД Сырдарьинской области возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

Трагедия в Сырдарьинской области: пять человек погибли в ДТП - фото
Следственный департамент
Трагедия в Сырдарьинской области: пять человек погибли в ДТП - фото

Следственный департамент приносит соболезнования близким погибших.

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