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Линии электропередач

Кража под напряжением: злоумышленники срезали электропровода

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что преступление совершили жители города Янгиер, у которых было изъято 200 метров похищенных проводов и специальная пила.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Двое жителей Сырдарьинской области срезали более 1 км электрических проводов, которые были проведены к одному из частных зарубежных предприятий. Об этом сообщает Следственный департамент при Министерстве внутренних дел.

"С 2 по 27 января 2020 года неизвестные украли 1 100 метров электропроводов на общую сумму 59 574 635 сумов в Хавастском районе", – говорится в информации ведомства.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Хавастского района возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 169 Уголовного кодекса ("Кража, совершенная в значительном размере").

Лампы
© Sputnik / Марина Лысцева
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В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что преступление совершили жители города Янгиер, у которых было изъято 200 метров похищенных проводов и специальная пила.

Молодые люди привлечены в качестве подозреваемых, следствие продолжается.

Теги:
следствие, Узбекистан, МВД, Кража, Сырдарья



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