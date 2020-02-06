В Самарканде несовершеннолетний угонщик авто получил 5,5 года тюрьмы

Молодого человека задержали на следующий день после совершения преступления. Оно оказалось повторным, и парня признали опасным рецидивистом.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Суд по уголовным делам Ургутского района Самаркандской области вынес приговор несовершеннолетнему молодому человеку за угон автомобиля, совершенный 23 октября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана, инцидент произошел утром того дня в махалле "Мерганча". Семнадцатилетний Дилмурод Х. угнал со стоянки белый Nexia-3, принадлежавший гражданину Ф. Н. Хозяин машины оставил ключ в замке зажигания.

Парня задержали на следующий день, 24 октября, на угнанном авто.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что Дилмурод Х. ранее уже был осужден за совершение подобного преступления. Парню предъявили обвинение пункту "а" части 2 статьи 267 Уголовного кодекса ("Угон транспортного средства, совершенный опасным рецидивистом"). Пока шло расследование, он находился под стражей.

Суд приговорил молодого человека к 5,5 года лишения свободы.