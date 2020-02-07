Разворот не там: в Ташкенте в ДТП погиб один человек, пять пострадали

Водитель автомобиля Matiz принял решение развернуться в неположенном месте, в момент совершения маневра с ним столкнулся автомобиль Spark, двигавшийся по своей полосе прямо.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. В Ташкенте произошла авария с участием двух автомобилей, один человек погиб и пять пострадали, информирует ГУВД.

"6 февраля около полуночи на улице Арнасай водитель автомобиля марки Spark, управлял которым 25-летний Жавохир М., столкнулся с автомобилем Matiz, за рулем которого был 36-летний Даврон А.", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 36-летний Даврон А. от полученных травм скончался на месте, а пассажир Matiz получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Водитель автомобиля Spark, а также его пассажиры 22-летний - Акбар А., 18-летний Аббос Х. и 20-летний Абдуллох Х. - получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Предварительная причина ДТП: водитель автомобиля Matiz принял решение развернуться в неположенном месте, в момент совершения маневра с ним столкнулся автомобиль Spark, двигавшийся по своей полосе прямо.