В Намангане мужчина пытался продать 200 фальшивых стодолларовых купюр

Эквивалент этих фальшивых 20 тысяч долларов в национальной валюте составляет свыше 190 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. В Намангане был пресечен факт введения в обращение фальшивых купюр в крупном размере, информируют "Новости Узбекистана".

"Житель Алабукинского района Джалалабадской области Кыргызской Республики М. Н., 1987 года рождения, задержан в Намангане при попытке продажи 200 штук незаконно ввезенных в страну фальшивых стодолларовых купюр за 9 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Эквивалент этих фальшивых 20 тысяч долларов в национальной валюте составляет свыше 190 миллионов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В рамках следственных действий принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этому делу.