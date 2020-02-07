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Купюры американских долларов

В Намангане мужчина пытался продать 200 фальшивых стодолларовых купюр

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200207/13411970/V-Namangane-muzhchina-pytalsya-prodat-200-falshivykh-stodollarovykh-kupyur.html

Эквивалент этих фальшивых 20 тысяч долларов в национальной валюте составляет свыше 190 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. В Намангане был пресечен факт введения в обращение фальшивых купюр в крупном размере, информируют "Новости Узбекистана".

"Житель Алабукинского района Джалалабадской области Кыргызской Республики М. Н., 1987 года рождения, задержан в Намангане при попытке продажи 200 штук незаконно ввезенных в страну фальшивых стодолларовых купюр за 9 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Эквивалент этих фальшивых 20 тысяч долларов в национальной валюте составляет свыше 190 миллионов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В рамках следственных действий принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этому делу.

Теги:
Происшествие, фальшивые деньги, деньги, мошенничество, мошенник, Наманган



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