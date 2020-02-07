Узбекские таможенники пресекли вывоз уникальных монет XIX века — фото

Историческая ценность будет передана в Государственный музей истории и культуры Каракалпакстана.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Таможенники нукусского аэропорта пресекли вывоз из Узбекистана уникальных монет XIX века, сообщили в пресс-службе ГТК республики.

Гражданин М. Б. заметно нервничал, чем вызвал подозрения у сотрудников таможни. При осмотре в его сумке были обнаружены десять монет из металла медного цвета.

Пресс-служба ГТК РУз Таможенники пресекли незаконное перемещение исторических монет времен династии Кунгратцев

Экспертиза показала, что эти монеты с арабскими надписями были отчеканены в Хорезме во второй половине XIX века, во времена династии Кунгратцев. Ценности передадут в Государственный музей истории и культуры Каракалпакстана.

Ранее в Сурхандарьинской области была пресечена попытка незаконного вывоза восьми древних монет в Афганистан. В результате проверки выяснилось, что они относятся к периоду Греко-Бактрийского государства, а также Кушанского царства, существовавших на территории Узбекистана в I-II веках нашей эры.

Напомним, из Узбекистана нельзя вывозить культурные ценности, созданные пятьдесят и более лет тому назад. Временный вывоз возможен только при наличии специального сертификата, выдаваемого Министерством культуры.