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Золотые украшения

Контрабандиста задержали при попытке ввоза золотых изделий в Узбекистан

Пресс-служба ГТК
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У одного из пассажиров в международном аэропорту Ташкента изъяли золотые изделия на $16 тыс, которые он намеревался ввезти в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В международном аэропорту имени Ислама Каримова сотрудниками таможенного поста специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" была выявлена попытка незаконного ввоза ювелирных изделий, сообщает пресс-служба ГТК.

Золотоносный рудник
© Sputnik / Владимир Пирогов
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В ходе таможенного контроля среди багажа одного из пассажиров были обнаружены сокрытые от таможенного контроля и не заявленные при устном опросе таможенникам ювелирные украшения, изготовленные из золота в общем количестве около 461 граммов.

Общая стоимость обнаруженных ювелирных украшений составила 153 млн сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
аэропорт Ташкента, золотые украшения, золото, Государственный таможенный комитет, таможенники



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