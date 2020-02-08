Контрабандиста задержали при попытке ввоза золотых изделий в Узбекистан

У одного из пассажиров в международном аэропорту Ташкента изъяли золотые изделия на $16 тыс, которые он намеревался ввезти в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В международном аэропорту имени Ислама Каримова сотрудниками таможенного поста специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" была выявлена попытка незаконного ввоза ювелирных изделий, сообщает пресс-служба ГТК.

В ходе таможенного контроля среди багажа одного из пассажиров были обнаружены сокрытые от таможенного контроля и не заявленные при устном опросе таможенникам ювелирные украшения, изготовленные из золота в общем количестве около 461 граммов.

Общая стоимость обнаруженных ювелирных украшений составила 153 млн сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.