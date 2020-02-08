Четвероногий герой: в Самарканде собака спасла жизнь новорожденного ребенка

Четвероногий герой принес ребенка в зубах. Владельцы собаки сразу же передали малыша в медицинское учреждение

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Репортаж об этом удивительном случае показал телеканал Zamon. Как сообщают корреспонденты 6 февраля 21-летняя девушка родила и бросила младенца под деревьями. Новорожденного ребенка нашла собака и отнесла его своему хозяину.

"Собака стала героем и удивила всех местных жителей. Четвероногий герой принес ребенка в зубах. Владельцы собаки сразу же передали малыша в медицинское учреждение", - рассказали корреспонденты.

Когда ребенка привезли в больницу, он был в грязи и местами поцарапан. Вес его составил 3, 1 кг.

Сейчас состояние спасенного оценивается как средне-тяжелое, сообщили медицинские работники.