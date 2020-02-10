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На месте столкновения двух автомобилей в Навоийской области

Жуткое ДТП в Навоийской области: погиб годовалый ребенок

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200210/13431274/Zhutkoe-DTP-v-Navoiyskoy-oblasti-pogib-godovalyy-rebenok.html

Виновник аварии превысил скорость, потерял управление и вылетел на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Жертвами ДТП в Навоийской области стали два человека, в том числе годовалый ребенок, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Авария произошла в ночь на 9 февраля на автодороге А-379 "Зарафшан-Навои", пролегающей через Конимехский район. Двадцатичетырехлетний водитель Chevrolet Lacetti Р. Н. превысил скорость, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia, за рулем которого находился 23-летний Н. Ж.

Водитель Daewoo Nexia скончался на месте происшествия. В салоне этой машины также находился ребенок — малыш умер в реанимации, врачи не смогли его спасти.

Следственный отдел при ОВД Конимехского района возбудил дело пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы"). Идет предварительное следствие.

Теги:
Узбекистан, гибель, смерть, ребенок, Навоийская область, ДТП, авария



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