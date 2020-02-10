МВД разыскивает мужчину, ударившего на камеру двоих маленьких детей — видео

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Сотрудники МВД устанавливают личность неизвестного мужчины, обвиняемого в грубом обращении с детьми.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором он матерится и поднимает руку на маленьких мальчиков. Возраст ребят - примерно от трех до пяти лет.
На кадрах видно, что дети плачут и не понимают, за что с ними так поступают.
Если вы располагаете какой-либо информацией о данном инциденте или можете опознать участников видео, свяжитесь с МВД или через Telegram-канал @muloqot_maydoni, или по телефону 102, или обратитесь в ближайшее подразделение органов внутренних дел.
Конфиденциальность гарантируется.