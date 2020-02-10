МВД разыскивает мужчину, ударившего на камеру двоих маленьких детей — видео

Если вы располагаете информацией об этом факте или лице, напишите МВД в Telegram-канал по адресу @muloqot_maydoni, позвоните по телефону 102 или обратитесь в ближайшее подразделение органов внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Сотрудники МВД устанавливают личность неизвестного мужчины, обвиняемого в грубом обращении с детьми.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором он матерится и поднимает руку на маленьких мальчиков. Возраст ребят - примерно от трех до пяти лет.

На кадрах видно, что дети плачут и не понимают, за что с ними так поступают.

Если вы располагаете какой-либо информацией о данном инциденте или можете опознать участников видео, свяжитесь с МВД или через Telegram-канал @muloqot_maydoni, или по телефону 102, или обратитесь в ближайшее подразделение органов внутренних дел.

Конфиденциальность гарантируется.