Ушел из дома и пропал: в Ташкентской области ищут молодого парня — фото

Фаррух Абдурахмонов ушел из дома 16 марта 2019 года. Есть информация, что он может находиться в Чирчике или на территории, прилегающей к таможенному посту "Гишт-Куприк".

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Ташкентской области ищут Фарруха Абдурахмонова, который 16 марта прошлого года ушел из дома и не вернулся. Дело находится на контроле руководства Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

"Шестнадцатого марта 2019 года в УКД ОВД Бектемирского района обратилась 40-летняя Нечаева Наталья и сообщила о том, что ее 20-летний сын Абдурахмонов Фаррух Алишерович ушел из дома, расположенного по адресу: Сергелийский район, улица Гагарина, дом 49, квартира 2, и не вернулся", — говорится в публикации на сайте ГУВД Ташкента.

Приметы Фарруха: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, на лбу имеется двухсантиметровый шрам.

Пресс-служба ГУВД Ташкента В Ташкентской области ищут пропавшего Фарруха Абдурахмонова

В последний раз Фарруха Абдурахмонова видели утром 16 марта 2019 года на рынке "Куйлюк". Есть информация, что он может находиться в Чирчике или на территории, прилегающей к таможенному посту "Гишт-Куприк".

Если вы что-либо знаете о местонахождении молодого человека, звоните по тел.: 102, 71 230 30 17, 71 295 26 64, 98 125 41 51, 90 905 06 77.