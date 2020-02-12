Мужчина пытался вывезти из Узбекистана рога бухарского оленя

В ГТК республики напомнили, что ввоз и вывоз объектов животного мира возможен только при предоставлении специального разрешительного документа, выданного Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Сариасия" в Сурхандарьинской области пресекли вывоз из страны рогов бухарского оленя — животного, занесенного в Международную Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК Узбекистана.

"В сумке гражданина К. А., направлявшегося в соседнее государство через контрольно-пропускной пункт "Боботог", были обнаружены сокрытые от таможенного контроля и не заявленные в пассажирской таможенной декларации рога бухарского оленя в количестве трех единиц", — говорится в публикации.

Сейчас идут таможенные проверки.

Пресс-служба ГТК РУз Рога бухарского оленя, изъятые таможенниками

В ГТК напомнили, что ввоз в Узбекистан и вывоз за его пределы диких животных и их частей, продуктов жизнедеятельности, зоологических коллекций, трофеев и чучел производится в соответствии с положением "О порядке использования объектов животного мира и прохождения разрешительных процедур в сфере пользования объектами животного мира", которое было утверждено Кабмином 20 октября 2014 года.

Ввоз и вывоз объектов животного мира возможен только при предоставлении специального разрешительного документа, выданного Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды.