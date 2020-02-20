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Вечеринка удалась: в Намангане подросток сходил в гости и получил удар ножом

Facebook / Следственный Департамент при МВД РУ
Происшествия
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22220
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200220/13504683/Vecherinka-udalas-v-Namangane-podrostok-skhodil-v-gosti-i-poluchil-udar-nozhom.html

Два подростка поссорились, после чего 17-летний О. У. достал нож и нанес один удар в бок 17-летнему Б. С.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В Наманганской области встреча одноклассников закончилась поножовщиной. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 15 февраля около 21.00 в одном из домов в махалле "Тулкин". Подростки решили собраться и провести время.

Во время мероприятия 17-летний О. У. учинил ссору с пришедшим в гости из соседней махалли 17-летним Б. С. В какой-то момент бунтарь достал нож и нанес один удар в бок своему оппоненту.

Пострадавшего госпитализировали.

Facebook / Следственный Департамент при МВД РУ
В Наманганской области визит в гости закончился поножовщиной

По данному факту Следственным отделом при ОВД Нарынского района возбуждено уголовное дело.

Теги:
подростки, поножовщина, Наманганская область



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