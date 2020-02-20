Вечеринка удалась: в Намангане подросток сходил в гости и получил удар ножом

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В Наманганской области встреча одноклассников закончилась поножовщиной. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел 15 февраля около 21.00 в одном из домов в махалле "Тулкин". Подростки решили собраться и провести время.
Во время мероприятия 17-летний О. У. учинил ссору с пришедшим в гости из соседней махалли 17-летним Б. С. В какой-то момент бунтарь достал нож и нанес один удар в бок своему оппоненту.
Пострадавшего госпитализировали.
По данному факту Следственным отделом при ОВД Нарынского района возбуждено уголовное дело.