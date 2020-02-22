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ГУВД прокомментировало смерть итальянца Гено Джорджо в Ташкенте

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200222/13523245/GUVD-prokommentirovalo-smert-italyantsa-Geno-Dzhordzho-v-Tashkente.html

Ранее СМИ сообщили, что в квартире в Мирабадском районе столицы было обнаружено тело 27-летнего гражданина Италии.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента раскрыли детали гибели 27-летнего итальянца Гено Джорджо (Gheno Giorgio), тело которого было найдено в арендованной им квартире в Мирабадском районе.

"В настоящее время по данному факту УКД ОВД Мирабадского района ведется дознание. Согласно данным службы миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента Гено Джорджо в качестве туриста прибыл в Ташкент 9 февраля и 10 февраля посредством онлайн-услуг зарегистрировался в квартире в Мирабадском районе, которую арендовал через представителя посольства Италии в Узбекистане на 30 дней", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Десятого февраля Джорджо перестал выходить на связь с родственниками. Они обратились к представителям посольства своей страны. Те 16 февраля пришли по адресу, где проживал молодой человек.

"На звонок им никто не открыл, и они вызвали хозяйку квартиры Б. Ф., в присутствии которой и было обнаружено тело. Согласно справке Ташкентского городского филиала Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, смерть Гено Джорджо наступила за несколько дней до момента обнаружения тела. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — рассказали в ГУВД.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, молодой человек прилетел в Ташкент 9 февраля из Малайзии.

Владелица квартиры рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что 10 февраля в телефонном разговоре Джорджо пожаловался ей на недомогание. С того дня они больше не общались.

Жильцы соседних квартир отметили, что не знали о новом жильце: они не слышали никакого шума и не видели, чтобы кто-то входил в квартиру или выходил из нее.

Теги:
Италия, ГУВД Ташкента, Ташкент, смерть



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