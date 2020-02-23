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В Самарканде на женщину с пятилетним ребенком упал столб

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200223/13526255/V-Samarkande-na-zhenschinu-s-pyatiletnim-rebenkom-upal-stolb.html

По словам очевидцев, столб давно требует ремонта и местные жители даже обращались с этим вопросом в городскую АТС.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Самарканде на беременную женщину и ее пятилетнего сына упал столб. Об этом сообщили местные жители в Facebook в группе "Я- Самаркандец".

В Самарканде на женщину с ребенком упал столб
Facebook / Я- Самаркандец
В Самарканде на женщину с ребенком упал столб

Инцидент произошел в пятницу вечером.

Самого момента происшествия никто не видел. Как рассказал один из очевидцев Андрей Болтаев, послышался громкий хруст, а затем пронзительный крик ребенка. Он поспешил на помощь и увидел женщину, лежащую под столбом и плачущего рядом маленького мальчика.

Болтаев рассказал, что несколько раз пытался остановить машину скорой помощи, однако никто из медиков не пошел навстречу. Вторая бригада "скорой" прибыла на место спустя 15—20 минут.

Прохожие сами подняли столб и отвезли пострадавшую в больницу.

В Самарканде на женщину с ребенком упал столб
Facebook / Я- Самаркандец
В Самарканде на женщину с ребенком упал столб

Сообщается, что женщина получила сотрясение мозга и ушибы по всему телу.

Пятилетний ребенок получил ушиб ноги.

Как рассказали очевидцы, стол уже давно требует ремонта и местные жители уже не раз обращались в городскую АТС с заявлением о том, что столб находится в аварийном состоянии.

Теги:
Антимонопольный комитет Узбекистана, Ташкент, табак, курение



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