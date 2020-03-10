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В Ташкенте 8 марта женщине сожгли ее Mercedes и BMW - фото

В Ташкенте 8 марта женщине сожгли ее Mercedes и BMW - фото

ГУВД
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200310/13630566/V-Tashkente-8-marta-zhenschine-sozhgli-ee-Mercedes-i-BMW-foto.html

Сумма материального ущерба была предварительно оценена в 225 тысяч долларов. Подробности и фото - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В Ташкенте неизвестные лица умышленно подожгли Mercedes-Benz GLS300 и BMW X5, принадлежащие женщине, информирует ГУВД.

"8 марта примерно в 5.30 в Мирабадском районе на улице Шахрисабз был зафиксирован факт умышленного поджога автомобилей, принадлежащих 36-летней Камиле И. Mercedes-Benz GLS300 и BMW X5", - говорится в сообщении.

Сумма материального ущерба была предварительно оценена в 225 тысяч долларов.

На текущий момент ведется следствие, выясняются детали произошедшего, принимаются меры по установлению личности человека, совершившего поджог, опрашиваются потерпевшая и свидетели.

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По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также ГУВД напоминает, что в подобных случаях законодательством предусматривается наказание в виде штрафа от семидесяти пяти до ста базовых расчетных величин или обязательных общественных работ от трехсот до трехсот шестидесяти часов, или исправительных работ от двух до трех лет, либо ограничения свободы от одного года до трех лет, или лишения свободы до трех лет.

Теги:
Происшествие, поджог, водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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