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Смертельное ДТП: в Нукусе автомобиль столкнулся с трактором и загорелся

Пресс-служба МВД
Происшествия
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6301
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200310/13636038/Smertelnoe-DTP-v-Nukuse-avtomobil-stolknulsya-s-traktorom-i-zagorelsya.html

Пассажиры автомобиля от сильнейших травм скончались на месте. О состоянии водителя трактора, в который въехала легковушка, ничего не известно.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В Нукусе автомобиль марки Nexia попал в жуткую аварию, в результате которой погибли двое пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

ДТП произошло 9 марта ранним утром. Водитель легковушки потерял управление и врезался в плуг трактора марки FN 953 LOBOL, который в этот момент поворачивал налево.

От удара Nexia загорелась. Машина выгорела дотла.

Водитель автомобиля и сидевший рядом пассажир скончались на месте. Личность погибших устанавливается.

Ведется расследование.

Теги:
погибшие, автомобиль, Трактор, Нукус, ДТП



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