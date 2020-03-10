Смертельное ДТП: в Нукусе автомобиль столкнулся с трактором и загорелся

Пассажиры автомобиля от сильнейших травм скончались на месте. О состоянии водителя трактора, в который въехала легковушка, ничего не известно.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В Нукусе автомобиль марки Nexia попал в жуткую аварию, в результате которой погибли двое пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

ДТП произошло 9 марта ранним утром. Водитель легковушки потерял управление и врезался в плуг трактора марки FN 953 LOBOL, который в этот момент поворачивал налево.

От удара Nexia загорелась. Машина выгорела дотла.

Водитель автомобиля и сидевший рядом пассажир скончались на месте. Личность погибших устанавливается.

Ведется расследование.