Смертельное ДТП: в Нукусе автомобиль столкнулся с трактором и загорелся

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В Нукусе автомобиль марки Nexia попал в жуткую аварию, в результате которой погибли двое пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
ДТП произошло 9 марта ранним утром. Водитель легковушки потерял управление и врезался в плуг трактора марки FN 953 LOBOL, который в этот момент поворачивал налево.
От удара Nexia загорелась. Машина выгорела дотла.
Водитель автомобиля и сидевший рядом пассажир скончались на месте. Личность погибших устанавливается.
Ведется расследование.