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Узбекистанец пытался вывезти в Казахстан более 1,5 миллиона долларов

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200312/13652417/Uzbekistanets-pytalsya-vyvezti-v-Kazakhstan-bolee-15-milliona-dollarov.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение таможенного законодательства". Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет при контрабанде в особо крупном размере.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли контрабанду 1,1 миллиона долларов и более 21 миллиона рублей в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе СГБ.

"В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Сырдарьинской области пресечен незаконный вывоз за пределы нашей страны 1,1 миллиона долларов, более 21 миллиона российских рублей и 77,8 тысячи долларов", — говорится в информации.

Доллар
Nguyen Huy Kham
Мужчина пытался незаконно вывезти из Узбекистана более 100 тысяч долларов
Валюта была спрятана в автомобиле гражданина Узбекистана. Мужчину задержали.

Следственный отдел управления СГБ по Сырдарьинской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение таможенного законодательства". Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет при контрабанде в особо крупном размере.

Принимаются необходимые меры по выявлению других пособников, причастных к этому преступлению.

Правоохранительные органы Узбекистана регулярно сообщают о задержании крупных партий контрабанды иностранной валюты. Сотрудники СГБ, погранвойск и таможенных органов в 2019 году пресекли попытки контрабанды более трех миллионов долларов в соседние страны.

Теги:
контрабанда, Таможня, таможенники, Казахстан, Узбекистан



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