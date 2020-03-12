Узбекистанец пытался вывезти в Казахстан более 1,5 миллиона долларов

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли контрабанду 1,1 миллиона долларов и более 21 миллиона рублей в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе СГБ.
"В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Сырдарьинской области пресечен незаконный вывоз за пределы нашей страны 1,1 миллиона долларов, более 21 миллиона российских рублей и 77,8 тысячи долларов", — говорится в информации.
Следственный отдел управления СГБ по Сырдарьинской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение таможенного законодательства". Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет при контрабанде в особо крупном размере.
Принимаются необходимые меры по выявлению других пособников, причастных к этому преступлению.
Правоохранительные органы Узбекистана регулярно сообщают о задержании крупных партий контрабанды иностранной валюты. Сотрудники СГБ, погранвойск и таможенных органов в 2019 году пресекли попытки контрабанды более трех миллионов долларов в соседние страны.