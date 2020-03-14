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В одном из районов Ташкента рухнуло здание автосервиса — есть пострадавшие

Пресс-служба хокимията Учтепинского района Ташкента
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200314/13671809/V-odnom-iz-rayonov-Tashkenta-rukhnulo-zdanie-avtoservisa--est-postradavshie.html

В настоящее время проводятся доследственные мероприятия. На месте работают сотрудники МЧС, прокуратуры и столичного ГУВД.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента обрушилась часть здания с автосервисом.

Об этом сообщила администрация района.

ЧП произошло в субботу в 10.40 утра по адресу: улица Фозилтепа, дом 34.

По данным ГУВД, в автосервисе произошел взрыв кислородного или газового баллона, в результате чего обвалилась часть крыши здания. Пожара не было, уточнили в ведомстве.

Пресс-служба хокимията Учтепинского района Ташкента
В Учтепинском районе произошло обрушение части здания автосервиса

По предварительным данным, есть пострадавшие. Они были госпитализированы. Точное число пострадавших не уточняется.

Сейчас на месте происшествия проводятся работы по расчистке завалов и ликвидации последствий.

Среди возможных причин ЧП — нарушение правил безопасности работ с использованием кислородного или газового баллона.

Теги:
ЧП, обрушение, Ташкент



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