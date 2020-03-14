В одном из районов Ташкента рухнуло здание автосервиса — есть пострадавшие

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента обрушилась часть здания с автосервисом.
Об этом сообщила администрация района.
ЧП произошло в субботу в 10.40 утра по адресу: улица Фозилтепа, дом 34.
По данным ГУВД, в автосервисе произошел взрыв кислородного или газового баллона, в результате чего обвалилась часть крыши здания. Пожара не было, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Они были госпитализированы. Точное число пострадавших не уточняется.
Сейчас на месте происшествия проводятся работы по расчистке завалов и ликвидации последствий.
Среди возможных причин ЧП — нарушение правил безопасности работ с использованием кислородного или газового баллона.