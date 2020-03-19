Жителя Ташкентской области будут судить за кражи породистых собак

Мужчина за одну ночь похитил нескольких животных из разных домов в поселке Янги Чиноз Чиназского района.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Ташкентской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который зимой украл у односельчан десять породистых собак и четырех петухов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Преступления были совершены в ночь на 12 января. Из одного дома в поселке Янги Чиноз Чиназского района пропали алабай и стаффорд, а из другого — восемь алабаев и четыре породистых петуха.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Впоследствии они установили, что похититель — это местный житель 37-летний Б. Ш. У него нашли четырех алабаев. Что стало с остальными животными, в пресс-службе не уточнили.

Мужчина привлечен в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено в районную прокуратуру.