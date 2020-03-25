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Сотрудник ГАИ

В Ташкенте ищут пропавшего юношу — фото

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200325/13756065/V-Tashkente-ischut-propavshego-molodogo-parnya--foto.html

Молодой человек 29 февраля 2020 года ушел из дома в Сергелийском районе столицы и не вернулся.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкенте разыскивает 20-летнего юношу, который пропал почти месяц назад.

По данным пресс-службы ведомства, Закарё Латипов 29 февраля 2020 года ушел из дома в Сергелийском районе столицы и не вернулся. На нем были футболка, черная куртка, брюки того же цвета и синие кроссовки.

Приметы молодого человека: рост 180-185 сантиметров, волосы каштановые, глаза зеленые. На животе имеются шрамы.

Пропавший в Ташкенте Закарё Латипов.
ГУВД г. Ташкент
Пропавший Закарё Латипов. На фото он, вероятно, еще ребенок.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по тел.: 71 232 30 40, 71 232 40 50 или 102.

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Теги:
поиски, поиск, ГУВД Ташкента, Ташкент



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