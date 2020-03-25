В Ташкенте ищут пропавшего юношу — фото

Молодой человек 29 февраля 2020 года ушел из дома в Сергелийском районе столицы и не вернулся.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкенте разыскивает 20-летнего юношу, который пропал почти месяц назад.

По данным пресс-службы ведомства, Закарё Латипов 29 февраля 2020 года ушел из дома в Сергелийском районе столицы и не вернулся. На нем были футболка, черная куртка, брюки того же цвета и синие кроссовки.

Приметы молодого человека: рост 180-185 сантиметров, волосы каштановые, глаза зеленые. На животе имеются шрамы.

ГУВД г. Ташкент Пропавший Закарё Латипов. На фото он, вероятно, еще ребенок.

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