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В Ташкенте задержан мошенник, обещавший "красивый" номер телефона за $7 тыс

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Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200325/13766230/V-Tashkente-moshennik-obmanul-poobeschal-zolotoy-nomer-za-7-tysyach.html

Сотрудники ГУВД Ташкента обратились к жителям и гостям столицы и попросили не быть такими доверчивыми и не пользоваться услугами малознакомых людей.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте задержали мошенника, продававшему "золотые" номера телефонов. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД. 

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© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Следствие установило, что в период с марта по апрель 2018 года 30-летний Нурилла С. вошел в доверие к 34-летнему Равшану И.

Мошенник убедил пострадавшего в том, что он занимается коммерцией и может помочь приобрести номер телефона с красивым сочетанием цифр.

Свои услуги злоумышленник оценил в семь тысяч долларов. Однако деньги он взял, но своего обещания так и не выполнил. 

Следователи установили, что все средства мужчина истратил на собственные нужды. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". 

Сотрудники ГУВД просят жителей и гостей столицы не быть такими доверчивыми и не пользоваться услугами малознакомых людей. 

В ведомстве отметили, что для приобретения "красивых" номеров телефона следует обращаться к официальным представителям.

Теги:
мошенник, телефон, красивые номера, ГУВД Ташкента



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