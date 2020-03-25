В Ташкенте задержан мошенник, обещавший "красивый" номер телефона за $7 тыс

Сотрудники ГУВД Ташкента обратились к жителям и гостям столицы и попросили не быть такими доверчивыми и не пользоваться услугами малознакомых людей.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте задержали мошенника, продававшему "золотые" номера телефонов. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Следствие установило, что в период с марта по апрель 2018 года 30-летний Нурилла С. вошел в доверие к 34-летнему Равшану И.

Мошенник убедил пострадавшего в том, что он занимается коммерцией и может помочь приобрести номер телефона с красивым сочетанием цифр.

Свои услуги злоумышленник оценил в семь тысяч долларов. Однако деньги он взял, но своего обещания так и не выполнил.

Следователи установили, что все средства мужчина истратил на собственные нужды. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество".

Сотрудники ГУВД просят жителей и гостей столицы не быть такими доверчивыми и не пользоваться услугами малознакомых людей.

В ведомстве отметили, что для приобретения "красивых" номеров телефона следует обращаться к официальным представителям.