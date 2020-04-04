В Ташкенте мародеры вынесли из офиса предприятия сейф с деньгами

Злоумышленники воспользовались тем, что предприятие полностью приостановило работу на время карантина.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Ташкенте задержаны подозреваемые в краже сейфа с деньгами из офисного помещения одного из предприятий, рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

По данным пресс-службы ведомства, в среду в УКД ОВД Яккасарайского района обратился 76-летний Касам С., который сообщил, что в период с 20 марта по 1 апреля неизвестные проникли в офисное помещение предприятия, директором которого он является, и похитили сейф, в котором находилась крупная сумма: 4,1 тысячи долларов США и 45 миллионов сумов. Предприятие приостановило свою работу на время карантина, поэтому охрана отсутствовала.

Сотрудники ГУВД во время осмотра места происшествия изъяли несколько отпечатков пальцев рук и записи камер видеонаблюдения.

"Было установлено, что 21 марта приблизительно в 04.50 часов на территории предприятия находились двое неизвестных, которые спустя 25 минут пребывания ушли с грузом. По данному факту следственным отделением при УКД ОВД Яккасарайского района было возбуждено уголовное дело по статье 169 ("Кража") части 3 пункта "в" УК Узбекистана", — сообщили в ведомстве.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов выяснили, на каком автомобиле злоумышленники приехали на место преступления. Затем были установлены и их личности.

"Одним из подозреваемых оказался ранее не судимый 21-летний Ойбек К., второй — ранее судимый Эльдар М. Оба подозреваемых задержаны. В подвале дома последнего был найден похищенный из офиса сейф, его изъяли в качестве вещественного доказательства, — рассказали в ГУВД. — Следствие продолжается. Проверяется причастность иных лиц к данному преступлению. Так, со слов задержанного Ойбека К., ключ от офиса, точнее, дубликат ключа, ему передал человек, знакомый с директором предприятия".

В ГУВД отметили, что преступление, совершенное в условиях непростой эпидемиологической обстановки, — это двойная подлость.