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В Ташкенте мародеры вынесли из офиса предприятия сейф с деньгами

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
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25701
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200404/13852712/V-Tashkente-marodery-vynesli-iz-ofisa-predpriyatiya-seyf-s-dengami.html

Злоумышленники воспользовались тем, что предприятие полностью приостановило работу на время карантина.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Ташкенте задержаны подозреваемые в краже сейфа с деньгами из офисного помещения одного из предприятий, рассказали в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

По данным пресс-службы ведомства, в среду в УКД ОВД Яккасарайского района обратился 76-летний Касам С., который сообщил, что в период с 20 марта по 1 апреля неизвестные проникли в офисное помещение предприятия, директором которого он является, и похитили сейф, в котором находилась крупная сумма: 4,1 тысячи долларов США и 45 миллионов сумов. Предприятие приостановило свою работу на время карантина, поэтому охрана отсутствовала. 

Сейф с денежными средствами
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
В Кашкадарье мужчина и женщина похитили через окно сейф, набитый деньгами
Сотрудники ГУВД во время осмотра места происшествия изъяли несколько отпечатков пальцев рук и записи камер видеонаблюдения. 

"Было установлено, что 21 марта приблизительно в 04.50 часов на территории предприятия находились двое неизвестных, которые спустя 25 минут пребывания ушли с грузом. По данному факту следственным отделением при УКД ОВД Яккасарайского района было возбуждено уголовное дело по статье 169 ("Кража") части 3 пункта "в" УК Узбекистана", — сообщили в ведомстве.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов выяснили, на каком автомобиле злоумышленники приехали на место преступления. Затем были установлены и их личности.

"Одним из подозреваемых оказался ранее не судимый 21-летний Ойбек К., второй  — ранее судимый Эльдар М. Оба подозреваемых задержаны. В подвале дома последнего был найден похищенный из офиса сейф, его изъяли в качестве вещественного доказательства, — рассказали в ГУВД. — Следствие продолжается. Проверяется причастность иных лиц к данному преступлению. Так, со слов задержанного Ойбека К., ключ от офиса, точнее, дубликат ключа, ему передал человек, знакомый с директором предприятия".

В ГУВД отметили, что преступление, совершенное в условиях непростой эпидемиологической обстановки, — это двойная подлость.

Теги:
преступление, уголовное дело, Узбекистан, Карантин, Ташкент



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