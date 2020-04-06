В Фергане завели уголовное дело по факту смерти роженицы в роддоме

Установлено, что 33-летняя женщина скончалась в родильном отделении районного медицинского объединения. Ребенок не выжил.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В Язъяванском районе Ферганской области возбуждено уголовное дело по факту смерти роженицы.

Об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором говорилось о смерти беременной женщины в родильном отделении районного медицинского объединения.

На него обратили внимание в Генпрокуратуре.

В ходе следствия выяснилось, что 33-летняя жительница микрорайона Катортол умерла во время родов (она была на 39-й неделей беременности). Ребенок не выжил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей" в соответствии с установленными причинами смерти в ходе следственных мероприятий.

Расследование инцидента продолжается.