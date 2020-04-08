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кулак, архивное фото

В Самарканде мужчина жестоко избил пожилого сторожа магазина

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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12601
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200408/13879187/Zhitel-Samarkanda-zhestoko-izbil-pozhilogo-storozha-magazina.html

Инцидент произошел в ночь на 29 марта на территории рынка "Табият-саховат". В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Самарканде задержан мужчина, который жестоко избил пожилого сторожа магазина, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 29 марта. Тридцатидвухлетний Азиз Т. подошел к магазину, расположенному на территории рынка "Табият-саховат", и попросил 63-летнего Хусинали М., который следил там за порядком, приготовить ему хот-дог.

Хусинали М. ответил Азизу Т., что магазин закрыт на время карантина, после чего последний разозлился и набросился на пожилого мужчину.

Следственный отдел при УКД ОВД Самарканда возбудил в отношении Азиза Т. уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Хулигану предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 104 УК РУз ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, совершенное с особой жестокостью"), его заключили под стражу.

Предварительное следствие продолжается, отметили в пресс-службе.

Теги:
пожилые люди, уголовное дело, избиение, Узбекистан, Самарканд



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