Смертельное ДТП в Кашкадарье: автомобиль на скорости въехал в дерево

Двое пассажиров легковушки скончались на месте от полученных травм. Водитель авто и еще один пассажир были госпитализированы с многочисленными травмами.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области автомобиль марки Nexia попал в жуткую аварию, в результате которой погибли двое пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

пресс-служба УВД Кашкадарьинской области Двое погибли в ДТП в Кашкадарье

ДТП произошло накануне в 18.00 на трассе "Аннаруз-Октунли". Водитель легковушки Х. Т. потерял управление и столкнулся с деревом около обочины дороги.

В результате аварии пассажиры легкового автомобиля М. Б. и Г. Х. от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля и еще один пассажир Й. Р. были госпитализированы в районную больницу.

Сотрудники УВД рекомендуют гражданам оставаться дома и соблюдать режим карантина, поскольку это позволит лишний раз обезопасить себя от подобного рокового стечения обстоятельств.