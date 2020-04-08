В Чирчике зал для свадеб переоборудовали в подпольный цех по пошиву масок

В ходе проверки было изъято более 131 тысяч медицинских масок, которые не соответствовали санитарным требованиям. За каждое изготовленное изделие работники получали по 60 сумов.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Ташкентской области сотрудники налоговой службы обнаружили подпольный цех по производству медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана.

Нелегальный цех по пошиву масок обнаружен в Чирчике Пресс-служба ГНК

Нелегальный цех по пошиву масок обнаружен в Чирчике Пресс-служба ГНК 1 / 2 Пресс-служба ГНК Нелегальный цех по пошиву масок обнаружен в Чирчике

Отмечается, что нелегальное производство защитных изделий было развернуто в Чирчике на месте банкетного зала "Азия". Свою работу подпольных цех начал 2 апреля.

В нем незаконно трудились 183 человека. Оплата была такой: 1 маска — 60 сумов. Произведенные маски не соответствовали установленным санитарным требованиям, подчеркивают в ГНК.

Пресс-служба ГНК Нелегальный цех по пошиву масок обнаружен в Чирчике

В ходе оперативных мероприятий было изъято более 131 тысяч готовых масок и 170 тысяч заготовок.

Общая стоимость обнаруженных изделий составляет 156,6 миллиона сумов.