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Медицинская маска

В Чирчике зал для свадеб переоборудовали в подпольный цех по пошиву масок

Unsplash / De an Sun
Происшествия
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15502
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200408/13881015/V-Chirchike-zal-dlya-svadeb-pereoborudovali-v-podpolnyy-tsekh-po-poshivu-masok.html

В ходе проверки было изъято более 131 тысяч медицинских масок, которые не соответствовали санитарным требованиям. За каждое изготовленное изделие работники получали по 60 сумов.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Ташкентской области сотрудники налоговой службы обнаружили подпольный цех по производству медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана.

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Пресс-служба ГНК
Нелегальный цех по пошиву масок обнаружен в Чирчике

Отмечается, что нелегальное производство защитных изделий было развернуто в Чирчике на месте банкетного зала "Азия". Свою работу подпольных цех начал 2 апреля. 

В нем незаконно трудились 183 человека. Оплата была такой: 1 маска — 60 сумов. Произведенные маски не соответствовали установленным санитарным требованиям, подчеркивают в ГНК.

Пресс-служба ГНК
Нелегальный цех по пошиву масок обнаружен в Чирчике

В ходе оперативных мероприятий было изъято более 131 тысяч готовых масок и 170 тысяч заготовок.

Общая стоимость обнаруженных изделий составляет 156,6 миллиона сумов. 

Теги:
Узбекистан, коронавирус, защитные маски, Чирчик



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