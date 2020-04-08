В Чирчике зал для свадеб переоборудовали в подпольный цех по пошиву масок

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Ташкентской области сотрудники налоговой службы обнаружили подпольный цех по производству медицинских масок.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана.
- Нелегальный цех по пошиву масок обнаружен в Чирчике
- Нелегальный цех по пошиву масок обнаружен в Чирчике
Отмечается, что нелегальное производство защитных изделий было развернуто в Чирчике на месте банкетного зала "Азия". Свою работу подпольных цех начал 2 апреля.
В нем незаконно трудились 183 человека. Оплата была такой: 1 маска — 60 сумов. Произведенные маски не соответствовали установленным санитарным требованиям, подчеркивают в ГНК.
В ходе оперативных мероприятий было изъято более 131 тысяч готовых масок и 170 тысяч заготовок.
Общая стоимость обнаруженных изделий составляет 156,6 миллиона сумов.