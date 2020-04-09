Мигранты, спасшие стариков из огня в Москве: медалей не надо — лучше работу

Пока пожарные и спасатели пытались прорваться через частный сектор и провода к горящему пансионату, местные жители, в том числе трудовые мигранты из стран ЦА, не раздумывая бросились на помощь оказавшимся в дымовой ловушке старикам. Если бы не они, жертв было бы больше.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik, Мария Науменко. Вечером 8 апреля в Москве загорелся частный пансионат для престарелых людей "Третий возраст". До приезда сотрудников МЧС первыми бросились спасать стариков жители окрестных домов. В том числе и трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана, которые живут в общежитии по соседству.

"Пожар начался примерно после 21.00. Мы услышали громкий звук, затем начались крики "Помогите, ребята!" и повалил дым. Мы забежали на территорию, разбили окна и стали вытаскивать бабушек и дедушек, некоторые из них не могли ходить", — вспоминает Азизбек из Самарканда.

МЧС РФ Одна из комнат в пансионате для пожилых людей в Москве, где произошел пожар. По данным экстренных служб при пожаре погибли четыре человека и шестнадцать человек пострадали.

"Страшно было, но что делать? Мы вытаскивали людей через окна. Было темно, приходилось светить фонариками в телефонах", — говорит мужчина.

Уроженец Узбекистана рассказал, что рабочие схватили веревки и лестницы, которые были в их домах и бросились вызволять пенсионеров.

По словам узбекистанца, когда начался пожар, в этот момент в общежитии было больше 20 мигрантов, таджиков и узбеков.

"За час-полтора нам удалось вытащить из здания 30 человек или, может быть, больше", — рассказал Нурик из Самарканда.

В Главном управлении Следственного комитета России по Москве заверили Sputnik, что отметят активную помощь граждан, которые помогали в эвакуации пожилых людей.

"Наше ведомство отметит местных жителей, которые оказали помощь в момент возгорания. Там действительно неравнодушные люди проявили свою гражданскую позицию, помогли эвакуировать постояльцев пансионата. Сейчас следователи устанавливают личности очевидцев пожара (которые принимали участие в спасении стариков – ред.) и допрашивает их в качестве свидетелей", - сообщила Sputnik старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Юлия Иванова.

Азибек не считает, что он вместе со своими товарищами совершил подвиг. По его словам, они поступили так, как поступил бы любой другой человек на их месте — бросился бы вызволять стариков.

"Не нужны нам медали и благодарности — лучше бы работу. Семью и детей кормить надо. Сейчас карантин, и мы почти все остались без заработка",— сетует он.

На данный момент о произошедшем пожаре в доме престарелых напоминают разбитые окна и мусор вокруг, а за закрытыми воротами пансионата работают сотрудники МВД РФ.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве не смогли подтвердить Sputnik, что мигранты действительно принимали участие в эвакуации постояльцев пансионата.

"Такой информации у нас нет", - ответили корреспонденту агентства.

МЧС РФ Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в пансионате для пожилых людей в Москве. По данным экстренных служб при пожаре погибли четыре человека и шестнадцать человек пострадали

По версии следствия, огонь мог вспыхнуть из-за неисправности электропроводки и котла отопления. Когда дым охватил здание, в пансионате находилось свыше 50 людей. В результате погибли три женщины и один мужчина. Свыше десяти пострадавших находятся в больнице с отравлением угарным газом.