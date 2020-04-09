Мигранты, спасшие стариков из огня в Москве: медалей не надо — лучше работу

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik, Мария Науменко. Вечером 8 апреля в Москве загорелся частный пансионат для престарелых людей "Третий возраст". До приезда сотрудников МЧС первыми бросились спасать стариков жители окрестных домов. В том числе и трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана, которые живут в общежитии по соседству.
"Пожар начался примерно после 21.00. Мы услышали громкий звук, затем начались крики "Помогите, ребята!" и повалил дым. Мы забежали на территорию, разбили окна и стали вытаскивать бабушек и дедушек, некоторые из них не могли ходить", — вспоминает Азизбек из Самарканда.
"Страшно было, но что делать? Мы вытаскивали людей через окна. Было темно, приходилось светить фонариками в телефонах", — говорит мужчина.
"За час-полтора нам удалось вытащить из здания 30 человек или, может быть, больше", — рассказал Нурик из Самарканда.
В Главном управлении Следственного комитета России по Москве заверили Sputnik, что отметят активную помощь граждан, которые помогали в эвакуации пожилых людей.
"Наше ведомство отметит местных жителей, которые оказали помощь в момент возгорания. Там действительно неравнодушные люди проявили свою гражданскую позицию, помогли эвакуировать постояльцев пансионата. Сейчас следователи устанавливают личности очевидцев пожара (которые принимали участие в спасении стариков – ред.) и допрашивает их в качестве свидетелей", - сообщила Sputnik старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Юлия Иванова.
Азибек не считает, что он вместе со своими товарищами совершил подвиг. По его словам, они поступили так, как поступил бы любой другой человек на их месте — бросился бы вызволять стариков.
"Не нужны нам медали и благодарности — лучше бы работу. Семью и детей кормить надо. Сейчас карантин, и мы почти все остались без заработка",— сетует он.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве не смогли подтвердить Sputnik, что мигранты действительно принимали участие в эвакуации постояльцев пансионата.
"Такой информации у нас нет", - ответили корреспонденту агентства.
По версии следствия, огонь мог вспыхнуть из-за неисправности электропроводки и котла отопления. Когда дым охватил здание, в пансионате находилось свыше 50 людей. В результате погибли три женщины и один мужчина. Свыше десяти пострадавших находятся в больнице с отравлением угарным газом.