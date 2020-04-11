В Узбекистане провели крупный рейд по пресечению наркоторговли

В результате проведенного рейда в ряде городов Узбекистана были пресечены попытки сбыта около 2,3 килограмма опия и 6,456 килограмма гашиша.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) провели антинаркотический рейд в ряде городов и областей Узбекистана.

Так, в ходе оперативного мероприятия, проведенного в Ташкентской области, в Алмалыке был задержан 41-летний гражданин республики, при котором было обнаружено 975 грамм гашиша.

"Во время обыска его дома найдены предназначенные для реализации 2 килограмма 569 грамм гашиша и 1 килограмм 997 грамм опия. Как выяснилось, эти наркотические средства окольными путями из Таджикистана привез 32-летний Л.М., который также был задержан в ходе мероприятий", – говорится в сообщении.

Аналогичные мероприятия были проведены в Чиланзарском районе Ташкента.

Там при досмотре автомобиля марки "Ласетти", был обнаружен пакет, а в нем — почти два килограмма гашиша. Следствие установило, что пакет принадлежал гражданам 48 и 50 лет, которые в момент обыска находились в машине.

Другой случай был зафиксирован в Кувинском районе Ферганской области. Сотрудник СГБ во время проверки машины марки "Матиз" обнаружили почти килограмм наркотиков, спрятанных под передним пассажирским сиденьем. Водитель автомобиля, 40-летний Ш.Т. был задержан.

Еще одно оперативное мероприятия было проведено в Тайлакском районе Самаркандской области. Там силовики задержали 41-летнего М.О. в момент продажи около 100 грамм опия за 17 миллионов сумов. Выяснилось, что наркотики он получил от 45-летней Ж.К. Во время обыска в подвале ее дома было обнаружено и изъято более 200 грамм опия.

Всего в ходе антинаркотического рейда было конфисковано около 2,3 килограмма опия и 6,456 килограмма гашиша.

Правоохранительными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела.