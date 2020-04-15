В Самаркандской области мужчина сбил велосипедиста - фото

Велосипедист с телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение, однако вскоре скончался. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В Самаркандской области водитель сбил велосипедиста, который двигался в противоположном направлении, сообщают в Следственном департаменте.

"13 апреля, примерно в 20.00, водитель автомобиля марки Nexia 34-летний Б. Р., проезжая по дороге 4Р-53 "Буронхужа-Иштихон", пролегающей по территории махалли "Сугот" Иштиханского района, наехал на 33-летнего Д. Э. передвигавшегося на велосипеде по правой стороне дороги в противоположном направлении", - говорится в информации.

Велосипедист с телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Иштиханского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Следственный департамент МВД В Самаркандской области мужчина сбил велосипедиста

Однако 14 апреля Д. Э. от полученных в результате ДТП травм скончался в медицинском учреждении, в связи с чем уголовное дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В МВД напоминают, что на основании постановления специальной республиканской комиссии управление транспортными средствами (за исключением, специального разрешения и стикера, служебных и личных автомобилей некоторых государственных органов и неотложных случаев) строго запрещено.

Согласно последним данным, увеличилось число ДТП при участии велосипедов, в связи с чем сотрудники органов просят воздержаться от выхода на улицу либо убеждаться в исправности транспортного средства и обращать внимание на оснащенность велосипедов светоотражающими приспособлениями.