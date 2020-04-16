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В УВД прокомментировали видео с отстреливанием бездомных собак

Пресс-служба МВД Узбекистана
Происшествия
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118803
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200416/13936093/V-UVD-prokommentirovali-video-s-otstrelivaniem-bezdomnykh-sobak.html

В социальных сетях распространилось видео с инцидентом, предположительно произошедшим в Янгиюле. Все участники ролика задержаны.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин расстреливают из винтовки бродячих собак.

Кадры вызвали широкий общественный резонанс. Инцидент прокомментировали в УВД Ташкентской области.

По данным ведомства, незнакомцев нашли и задержали. Им оказались 42-летний Д.С., 37-летний А.Х. и 36-летний А.К.

Пресс-служба МВД Узбекистана
Подозреваемые, отстреливавшие собак

При них были обнаружены и изъяты две пневматические винтовки. 

Как рассказали сами задержанные, оружие они приобрели для стрельбы в тире в спортивном магазине "Динамо" в Ташкенте.

По их словам, из-за того, что дома в период карантина были маленькие дети, из соображений безопасности винтовки было решение отвезти к знакомому по имени Улугбек. 

Мужчины заявили, что лишь перевозили оружие и ни в каких животных не стреляли.

По данному факту в отделении полиции Янгиюльского района проводится оперативное расследование.

Теги:
оружие, животные, собаки, МВД Узбекистана



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